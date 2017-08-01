Члены банды ГТА готовили нападение на конвой в здании Мособлсуда, передает RT со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«Вряд ли это было спонтанное решение. Ни один из преступников не рискнул бы напасть на конвой, не зная о том, что сообщники его поддержат», — отметил собеседник телеканала.

По его мнению, подсудимые изучали действия сотрудников конвоя. Кроме того, он не исключает, что нападение было спланировано посредством межкамерной связи или мобильных телефонов. Подозреваемые совершили попытку побега при первом удобном случае.

Члены банды ГТА совершили нападение на сотрудников конвоя. Между ними завязалась перестрелка, в результате которой трое подсудимых были убиты. Среди них инициатор побега Холик Субхонов — брат организатора банды, ликвидированный при задержании.