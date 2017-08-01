Полиция опровергла информацию о стрельбе во вторник рядом с гостиницей «Украина» в Москве.

«Информация о якобы имевшей место стрельбе не соответствует действительности», — цитирует «РИА Новости» дежурного офицера столичного главка МВД.

О том, что один человек погиб в результате стрельбы возле гостиницы «Украина», ранее сообщил источник в правоохранительных органах.

Сообщение об обнаружении трупа на Кутузовском проспекте в службу 02 поступило в 14.52 мск, уточнил представитель ведомства.

Тело 22-летнего мужчины находилось в автомобиле на Кутузовском проспекте. По предварительным данным, на нем не обнаружено признаков насилия, передает RT.