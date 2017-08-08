В Москве впервые представили работы Тино Сегала — победителя Венецианской биеннале, одного из ведущих представителей современного западного искусства. Привезенные им перформансы «поселились» сразу на двух важнейших площадках: в Музее архитектуры имени Щусева, что в двух шагах от Кремля, и в Новой Третьяковке на Крымском Валу. Реакция на них оказывается двусмысленной: то ли король голый, то ли не всем дано распознать красоту его платья.

Свои работы Тино Сегал называет «ситуациями». И действительно, зритель, попадающий в выбранное художником пространство, не просто созерцает, а оказывается в ситуации, провоцирующей на ответную реакцию — и сам становится ее участником.

Посетителя Музея архитектуры встречает маленькая девочка: «Привет! Это работа Тино Сегала «Прогресс». Меня зовут Ира, пойдемте за мной». Ребенок расспрашивает вас, что такое прогресс, после чего передает эстафету милой девушке. Вместе с ней посетитель поднимается на второй этаж. Третьим спутником становится мужчина средних лет, а на верхнем уровне музея компанию зрителю составляет пожилая дама.

Каждый собеседник ведет себя максимально естественно — как будто это друг или знакомый, болтающий с вами за чашкой чая. И, что показательно, общение получается действительно двусторонним: посетитель может влиять на ход беседы. Однако сказать, что этот опыт по-настоящему впечатляет, было бы натяжкой — взросление человека отражено слишком буквально.

Столь же очевидна и вторая «ситуация» — «Поцелуй». После «Прогресса» посетитель попадает в темную комнату и какое-то время пытается хоть что-то рассмотреть. Постепенно глаза привыкают и начинают различать фигуры юноши и девушки. Их объятия недвусмысленны, но сильно замедлены и лишены прямолинейной вульгарности.

Оценить хореографическую составляющую невозможно: глаз фиксирует только сплетение тел, едва заметное движение во мраке. Но интереснее другое — заходящие в комнату зрители приближаются почти вплотную к артистам, дабы хоть что-то увидеть.

Иная версия той же работы разместилась в Третьяковке: парочка обнимается на полу в зале Александра Герасимова уже при нормальном освещении. Кажется, что «два вождя после дождя» с укором взирают на разворачивающееся у их ног безобразие. «Сталина на вас нет», — иронизируют посетители. Но с любопытством обступают дуэт и пытаются заснять перформанс на смартфоны. Бдительные смотрители пресекают попытки: запрет автора! Однако понять концепцию действа не помогают: «Да мы сами впервые это видим...»

Тем временем из соседнего зала доносится пение: This is propaganda! Каждые несколько минут смотрительнице приходится демонстрировать свои вокальные способности. В окружении шедевров соцреализма «ситуация» Тино Сегала под названием «Пропаганда» обретает новое звучание. Но вызывает не меньше вопросов, чем «Поцелуй» и «Прогресс». Где грань между баловством и искусством? И как различить примитивность замысла и мудрую простоту?