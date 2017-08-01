США не позволят КНДР создать межконтинентальную баллистическую ракету (МБР) и в случае необходимости применят военную силу. Этот сценарий не исключает американский президент Дональд Трамп.

С таким заявлением выступил сенатор Линдси Грэм в эфире телеканала NBC. Сенатор подчеркнул, что Трамп не позволит КНДР нанести ракетный удар по США.

«Он [Дональд Трамп] сказал мне об этом, и я ему верю. Если бы я был на месте Китая, я бы ему поверил и предпринял какие-либо действия», — отметил Грэм.

По мнению политика, Пхеньян откажется от своей ракетной программы, если ему дадут понять, что угроза применения военной силы реальна.

Северная Корея в июле текущего года запустила межконтинентальную баллистическую ракету «Хвансон-14». Пхеньян утверждает, что испытания прошли успешно.