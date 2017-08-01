В Брянске на набережной в сквере Фокина спилили голубые ели. По этому поводу начали поступать встревоженные сообщения от жителей.

Как пояснили интернет-газете «Брянские новости» в администрации города, зеленые насаждения пришлось уничтожить в связи с предстоящей реконструкцией набережной и лестницы на бульваре Гагарина. Однако без зелени набережная не останется, пообещали власти.

Стоимость реконструкции лестницы составит 100 млн рублей, работы будут вестись по проекту члена брянского отделения Союза дизайнеров России Александра Панченко. Также планируется отреставрировать четыре исторических дома, расположенных на бульваре Гагарина.