В отношении водителя из Челябинской области, намеренно сбившего школьников в Башкирии, возбуждено уголовное дело. 35-летнему мужчине грозит наказание по статье «Нарушение правил дорожного движения, совершенное лицом в состоянии алкогольного опьянения, повлекшее по неосторожности смерть человека», сообщается на сайте управления СКР по республике.

«Версия об умышленном наезде на подростков будет тщательно проверена в ходе расследования уголовного дела», — говорится в сообщении следствия.

Инцидент произошел в минувший понедельник у деревни Кучуково. Между мужчиной за рулем Volkswagen и школьниками на мотоцикле «Стелс» произошел конфликт, в ходе которого водитель намерено сбил подростков.

В результате погиб 13-летний школьник, управлявший мотоциклом. Его 12-летний пассажир получил перелом ноги.

Сбивший их мужчина задержан.