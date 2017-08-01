Discovery покупает телекомпанию Scripps Networks за $14,6 млрд
Телекоммуникационная компания Discovery Communications покупает другую телекомпанию — Scripps Networks — за $14,6 млрд. 70% суммы Discovery заплатит наличными, остальные 30% придутся на акции компании.
Scripps Networks владеет несколькими кулинарными каналами, а также каналами, посвященными обустройству дома, и путешествиям, сообщает The Hollywood Reporter.
Discovery принадлежат Discovery Channel и Animal Planet, а также спортивный Eurosport и развлекательный TLC. После сделки в портфеле канала окажутся также HGTV, Travel Channel, Food Network и другие.