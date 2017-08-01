В Тольятти прокуратура утвердила обвинение против гражданина, который разместил в интернете объявления о продаже медалей СССР. В отношении местного жителя расследовалось уголовное дело.

Среди ценностей, которые продавал мужчина, были медали «За победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.» и «За доблестный труд в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.». За них он выручил 940 рублей, после чего был задержан.

Медали изъяты из незаконного оборота, отмечает НИА «Самара». Обвиняемый свою вину признал полностью. Его будут судить за незаконный сбыт государственных наград.