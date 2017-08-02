2 августа 1964 года произошел Тонкинский инцидент, после которого США вступили в войну во Вьетнаме. В этот день к американскому эсминцу «Мэддокс» приблизились три северовьетнамских торпедных катера. По версии вьетнамцев, корабль США открыл огонь первым. Американцы же утверждают, что торпедные пуски произвели по ним.