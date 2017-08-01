Генпрокуратура утвердила обвинительное заключение против бывшего мэра Йошкар-Олы Павла Плотникова.

«Он обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ст. 289 УК РФ («Незаконное участие в предпринимательской деятельности»), п. «г» ч. 4 и п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ («Получение взяток в крупном размере»)», — сказал ТАСС официальный представитель ведомства Александр Куренной.

С декабря 2015 года Плотников находится под стражей. По версии следствия, в 2014 году он получил взятку от бизнесмена в виде квартиры стоимостью 4 млн рублей. Кроме того, через доверенных лиц бывший чиновник управлял компанией «Столица-строй».

В настоящее время в СИЗО находится также бывший глава Марий Эл Леонид Маркелов, его обвиняют в получении взятки в размере 235 млн рублей.