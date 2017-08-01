Супругу пресс-секретаря Патриарха Московского и всея Руси Кирилла Александра Волкова сняли с рейса авиакомпании «Победа», вылетавшего из Москвы. Сотрудники компании объяснили Варваре Волковой, которая собиралась лететь со своим мужем и шестью детьми, что для нее не хватило места в самолете. Об этом женщина написала на своей странице в Facebook.

Следует отметить, что у всей семьи были на руках билеты и посадочные талоны на рейс.

«Сказали, что мест нет, все заняли. Это при том, что заранее все было куплено и забронировано. Таким образом, папа Александр Волков и шестеро детей сели в самолет, а я осталась», — написала Волкова.

Сам Александр Волков прокомментировал пост супруги. Священник написал, что группу с трансфера пригласили на посадку раньше их семьи и отдали ей все места, «в том числе одно из наших. Кто первый встал, того и тапки».

Представитель «Победы» предложила семье разделиться — одному из взрослых взять ребенка и полететь самолетом другого авиаперевозчика. Однако Волков отказался от этого предложения.

По словам супруги священника, ей придется лететь лишь через несколько часов, причем «Победа» стоимость билета, пропавшего по вине авиакомпании, не возместит, передает BFM.RU.

Кроме того, женщина пожаловалась, что одного из их трехлетних детей посадили в конец салона отдельно от семьи.