Выяснение отношений между соседями в Краснооктябрьском районе Волгограда за парковочное место во дворе дома по улице Рихарда Зорге закончилось стрельбой из травматического пистолета.

Как установлено следствием, причиной конфликта между двумя автолюбителями стало удобное парковочное место. Мужчины не хотели уступать его друг другу, в результате чего 24-летний местный житель достал травматическое оружие и произвел шесть выстрелов, сообщает novostivolgograda.ru.

46-летнего мужчину со множественными огнестрельными ранениями доставили в больницу. Врачи медучреждения и сообщили о пострадавшем в полицию. Сейчас у подозреваемого изъяли пистолет, вопрос об аннулировании лицензии решается. На мужчину заведено уголовное дело за хулиганство, ему грозит до пяти лет лишения свободы.