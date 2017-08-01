Сотрудники Банка Англии впервые за полвека начали забастовку. Об этом сообщает агентство Reuters.

Бастующие в количестве 15 человек собрались во вторник, 1 августа, перед зданием банка в Лондоне и требуют увеличения заработной платы. По данным британского профсоюза Unite, ежегодная зарплата сотрудников банка не превышает £20 тыс., или $26,4 тыс. В банке подчеркнули свою готовность вести переговоры с протестующими и обсудить их требования, пишет «Утро.Ру».

Банк Англии несет в себе функции центрального банка Великобритании. В нем работают 3,6 тыс. сотрудников, а в забастовке участвуют только 2% служащих. Таким образом, забастовка не должна существенно повлиять на эффективность деятельности финансового учреждения.