В лагерях Липецкой области с начала сезона отдохнули 37 тыс. детей, в том числе около 8 тыс. ребят из категории социально незащищенных. У 93% воспитанников отмечен выраженный оздоровительный эффект.

Как передает GOROD48, региональный Роспотребнадзор проверил все учреждения. Исследовались пробы питьевой воды, продуктов и готовых блюд, а также качество воды в водоемах и бассейнах. Выявлено более 400 нарушений.

В настоящее время в регионе продолжают работать 48 оздоровительных учреждений, в которых проводят каникулы около 6 тыс. ребят.