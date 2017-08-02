К 2020 году в России появится Национальная система фильтрации интернет-трафика (НаСФИТ). Она должна будет защитить детей от негативного и опасного контента. Как рассказал «Известиям» глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Денис Давыдов, несовершеннолетние пользователи сети смогут посещать только доверенные сайты из «белого списка».

Создание Национальной системы фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми предусмотрено госпрограммой «Цифровая экономика», которую 31 июля утвердил премьер-министр России Дмитрий Медведев. Согласно тексту документа, до конца I квартала 2019 года должна быть разработана архитектура и прототип НаСФИТ, определены необходимые ресурсы. До конца I квартала 2020 года система должна быть введена в эксплуатацию.

Основными лоббистами такой системы на протяжении пяти лет выступают Лига безопасного интернета и сенатор Елена Мизулина. Они участвовали в разработке закона «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» (известен как закон «О черных списках»). В 2012 году в Рунете появился единый реестр запрещенной информации, его ведением занимается Роскомнадзор.

Как рассказал «Известиям» Денис Давыдов, сейчас обсуждаются два варианта реализации национальной системы фильтрации. Первый — фильтрация трафика только в образовательных учреждениях. Второй — фильтрация по умолчанию для всех пользователей Рунета. Граждане смогут посещать сайты из «белого списка», а чтобы получить доступ к нефильтрованному контенту, нужно будет написать заявление интернет-провайдеру или снять соответствующую «галочку» в личном кабинете.

У Лиги безопасного интернета есть собственный «белый список» сайтов, в котором более 1 млн ресурсов. Есть у ЛБИ и две системы фильтрации. Первая — надстройка для браузера, показывающая только доверенные сайты из «белого списка». Вторая — программно-аппаратный комплекс, который устанавливается у оператора связи. ЛБИ уже протестировала эту систему в нескольких регионах России, в частности в Костроме.

По словам Дениса Давыдова, «белые списки» не будут эффективны, если организаторы распространения информации не будут самостоятельно выявлять и блокировать запрещенный в России контент. Поэтому лига ждет повторного внесения законопроекта депутатов Сергея Боярского и Андрея Альшевских. Внесенный ими ранее в Госдуму проект был затем отозван. Он устанавливал ответственность администрации соцсетей за отказ удалить противоправный и недостоверный контент. Как пояснил Денис Давыдов, без такой ответственности взрослые пользователи Рунета смогут выключить фильтрацию и дети не будут ограждены от опасного контента

Глава компании «Ашманов и партнеры» Игорь Ашманов рассказал, что принимал участие в работе подгруппы, разрабатывавшей в программе «Цифровая экономика» раздел по информационной безопасности. По его словам, в документе, ушедшем в правительство из Минкомсвязи, не было речи о НаСФИТ.

— По всей видимости, этот пункт был добавлен после, — сказал Игорь Ашманов. — Что касается идеи «белых списков», то она нежизнеспособна.

По его мнению, необходима система «умной» фильтрации «на лету», блокирующая уже запрещенный в России контент, который с заблокированных сайтов «переезжает» на новые.

Генеральный директор «ТМТ Консалтинг» Константин Анкилов тоже считает, что инициатива внедрения «белых списков» для всех пользователей неправильна.

— В мире ежедневно появляется большое количество сайтов. И что, каждому сайту нужно доказывать, что он хороший и не нарушает закон? — отметил он. — Эта инициатива нарушает презумпцию невиновности. Это мягкая версия северокорейской модели.

Официальный представитель «МегаФона» Юлия Дорохина считает правильным ограничение доступа детей к нежелательному контенту.

— Мы поддерживаем идею ограничения доступа детей к нежелательному контенту и уже давно работаем в этом направлении, — заявила она.

Комментария от Роскомнадзора, МТС, и «Вымпелкома», а также от представителя Елены Мизулиной получить не удалось.