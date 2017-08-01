Губернатор Псковской области Андрей Турчак на заседании областной администрации поручил ускорить строительство школы в Великих Луках. По словам главы региона, необходимо приложить все усилия, чтобы к 1 сентября 2018 года школа была введена в эксплуатацию.

Руководитель управления образования Александр Седунов отметил, что при строительстве образовательного учреждения присутствует отставание, однако контроль за строительством объекта осуществляется в ежедневном режиме, передает «Псковская лента новостей».

Глава региона призвал использовать положительный опыт строительства школы в населенном пункте Борисовичи. В частности, это касается синхронизации процессов строительства и поставки необходимого оборудования.