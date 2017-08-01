Тело пропавшего 29 июля в Воткинском районе Удмуртии 7-летнего мальчика нашли на берегу реки Сивы. Его вынесло течением в районе деревни Кварса, которая находится в 20 км от места исчезновения.

Следственное управление СК России по Удмуртской Республике проверит все обстоятельства смерти ребенка и примет процессуальное решение. Как сообщает ИА «Сусанин», на опознание выехали родители ребенка.

Ранее «Известия» сообщали, 7-летний Арсений Пьянков бесследно исчез вечером 29 июля из села Первомайское, когда ушел купаться на реку Сиву. На месте исчезновения ребенка велись поисковые работы сотрудниками правоохранительных органов, спасателей и добровольцев, которые прочесывали реку.