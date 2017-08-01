В Волгоградской области за гибель степных орлов на линиях электропередачи ПАО «МРСК Юга» заплатит штраф в размере 500 тыс. рублей. Вид занесен в Красную книгу и находится под угрозой исчезновения.

Как выяснили эксперты, причиной смерти птиц стало соприкосновение их с проводами, элементами траверс и опор, трансформаторных подстанций, находящихся под высоким напряжением и не оборудованных птицезащитными устройствами, передает «Астрахань 24». На опорах ЛЭП были обнаружены жилые гнезда краснокнижных курганника и степного орла. Облкомприроды потребовал оснастить 37 км электросетей приспособлениями для защиты от пернатых, пишет ИА «Высота 102».

Степной орел — один из самых крупных пернатых хищников фауны РФ с размахом крыльев до 3 м. Обитает в целинных степях, полупустынях (изредка в пустынях) и предгорьях. Гнезда устраивает на земле, но в последние десятилетия стал гнездиться на скирдах соломы, опорах ЛЭП, телефонных столбах. На резкое уменьшение численности влияют интенсивное освоение степной зоны, оскудение кормовой базы из-за широкого применения химических средств борьбы с грызунами, участившиеся случаи браконьерства и разорения гнезд, особенно во время распашки земли и выпаса скота. Ежегодно до 10% всей популяции гибнет во время сезонной миграции на линиях электропередачи.