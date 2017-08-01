СУ СК РФ по Курской области проверит обстоятельства смерти 5-месячной девочки в Железногорске Курской области. О трагедии стало известно от матери погибшего ребенка.

По данным следствия, 28 июля в районе 3.00 ночи у малышки поднялась высокая температура. Родители приняли решение вызвать скорую медицинскую помощь. Приезда медиков они ожидали почти полтора часа, после чего повезли ребенка в приемный покой на такси, сообщает KurskCity.ru.

В детской больнице ребенка отправили в инфекционное отделение горбольницы. Медики поставили диагноз ОРВИ. В районе 14.00 девочке стало хуже. С затрудненным дыханием ее подключили к аппарату. Специалистов из Курска родители и врачи ждали до вечера, но девочка к их приезду скончалась.

Ребенок родился недоношенным, весила малышка всего 1,36 кг. Целых три месяца она провела в Курском перинатальном центре, а затем в Курской детской областной больнице. Сейчас следователи выясняют причину смерти девочки и проводят проверку действий медицинских работников.