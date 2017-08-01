Авария на электросетях стала причиной задержки восьми пассажирских поездов на Дальнем Востоке. В настоящее время движение составов полностью восстановлено. Об этом сообщили в региональном МЧС.

Ранее сообщалось, что движение поездов по Транссибу на участке от Могочи в Читинской области до Хабаровска остановилось из-за отключения электричества. ЧП произошло в 14:10 по московскому времени, когда отключилось внешнее энергоснабжение тяговых подстанций, пишет RT.

Ранее в Минэнерго РФ заявили об отключении пяти высоковольтных линий электропередачи в Хабаровском крае. Суммарная мощность их превысила 1,150 тыс. МВт.