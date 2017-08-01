Украина продала два ранее арестованных российских танкера «Ниагара» и «Борислав», принадлежавших компании «Волго-Донское судовое агентство». Об этом сообщило издание «Центр транспортных стратегий» со ссылкой на систему электронных торгов арестованным имуществом СЕТАМ.

Танкеры были проданы за 10,125 млн гривен ($391,7 тыс.). За танкер-нефтевоз «Борислав» соревновались девять участников. Было сделано более 30 ставок. Начальная цена в 1,444 млн гривен выросла до 5,113 млн гривен ($197,8 тыс.).

Пять претендентов боролись за танкер-химовоз «Ниагара». В результате торгов его стоимость выросла в два раза — с 2,475 млн гривен до 5,012 млн гривен ($193,9 тыс.).

Оба танкера принадлежали ранее ООО «Волго-Донское судовое агентство». Волгоградская компания задолжала $40,1 тыс. турецкой фирме Cye Petrol Tic Ltd Sti в качестве компенсации по уплате судебного сбора.

По решению Хозяйственного суда Херсонской области имущество должника описали и арестовали. На продажу суда выставила Государственная исполнительная служба, передает телеканал «Звезда».