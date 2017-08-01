Федеральная сетевая компания (ФСК ЕЭС) восстановила работу пяти линий электропередачи (ЛЭП), с которых началось массовое нарушение в подаче электроснабжения по всей территории Дальнего Востока.

«На Дальнем Востоке действием противоаварийной автоматики отключались пять воздушных линий 500 и 220 кВ с разделением ОЭС Востока на две изолированные части», –– говорится в официальном сообщении ФСК. Причины технологического нарушения пока неизвестны, это предстоит выяснить специальной комиссии.

Ранее стало известно об отключении электроэнергии на большей части Дальневосточного региона. Без света остались такие крупные города, как Хабаровск, Благовещенск, Владивосток. В связи с этим было нарушено движение нескольких пассажирских поездов и приостановлена поставка электроэнергии в Китай. Мощность отключенных потребителей электроэнергии из-за аварии в сетях на Дальнем Востоке достигала 1250 МВт, нарушения затрагивали даже Сибирь.

Сейчас подача электроэнергии восстановлена почти во всех регионах.