Свыше 8 тыс. нарушений законодательства о правилах добычи рыбы зафиксировано за июль 2017 года в Азово-Черноморском бассейне. Сумма штрафов превысила 36 млн рублей.

У браконьеров изъяли почти 50 тыс. единиц орудий лова, более 25 т рыбы и около 1 тыс. плавательных средств, пишет RostovGazeta. Кроме того, по 435 нарушениям завели уголовные дела.

Как сообщалось ранее, на ростовских рынках могут появиться дежурные полицейские для пресечения поступлений в продажу нелегально выловленной рыбы. Прокурор межрайонной природоохранной прокуратуры Виталий Семенченко предложил останавливать автомобили на въезде и проверять документы. В 2016 году на рынках Ростовской области было снято с реализации 53,8 тыс. кг браконьерской продукции.