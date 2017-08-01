Порядка 23 человек, в том числе один ребенок, отравились маринованными грибами в нескольких муниципалитетах Тамбовской области. Случаи отравления зафиксированы в Тамбове, Мичуринске, Рассказово, Кирсанове, а также в Тамбовском, Рассказовском, Жердевском, Мичуринском, Моршанском, Уваровском, Инжавинском районах, сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.

По данным ведомства, все заболевшие употребляли грибы разных видов в вареном, соленом и жареном виде. Установлено, что грибы готовились в домашних условиях с нарушением технологических и санитарно-гигиенических регламентов.

Основными причинами отравления могло послужить незнание технологии приготовления грибного блюда, а также незнание отличительных признаков съедобных и ядовитых грибов, уточняет издание «Тамбовский курьер».