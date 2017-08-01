Сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции по Нерюнгринскому району Республики Якутия задержали снабженца, который похитил 9 кг промышленного золота.

Подозреваемого, которым оказался 31-летний снабженец золотодобывающей артели, задержали в Нерюнгри, Он пытался вывести золото. Как сообщает ИА SakhaNews, всего у него было изъято 8,73 кг драгоценного металла общей стоимостью около 20 млн рублей.

Сотрудники ведомства установили, что сбыть похищенное мужчина намеревался в одной из южных регионов страны. Сейчас по факту незаконного оборота драгоценных металлов в отношении задержанного возбуждено уголовное дело. Мужчина находится под стражей.