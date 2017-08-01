На имущество бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, убитого в Киеве в марте 2017 года, наложен арест. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы.

По словам адвоката Вороненкова Андрея Гривцова, речь идет о гаражном боксе, машино-месте и большом количестве драгоценностей и мужских часов, которые были обнаружены в сейфовой ячейке Марии Максаковой, передает ТАСС.

В России против Вороненкова возбуждено уголовное дело. Его подозревают в «организации фальсификации государственного реестра юрлиц» и «мошенничестве».

Экс-депутат Госдумы Денис Вороненков был убит 23 марта в центре Киева. Его охранник, сотрудник одной из украинских спецслужб, ранил предполагаемого убийцу, 28-летнего Павла Паршова, который позже скончался в больнице. Уголовное дело расследуется по статье «Умышленное убийство и незаконный оборот оружия».