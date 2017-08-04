Итальянский флот отправится к ливийским берегам
Италия намерена отправить свои военные корабли в ливийские территориальные воды для борьбы с контрабандистами, которые переправляют нелегальных мигрантов из североафриканской страны в Европу. На такой шаг Рим идет по просьбе правительства в Триполи. Между тем представители другого центра власти — в Тобруке — предупредили итальянцев, что намерены дать жесткий отпор их кораблям. Источники «Известий» в ливийской армии отмечают, что стремящиеся в Европу вынужденные переселенцы действительно представляют угрозу национальной безопасности Италии. Но есть и еще одна причина — недовольство Рима усилением Франции в урегулировании ливийского кризиса. Источники «Известий» в российских дипломатических кругах отметили, что в Москве с пониманием относятся к стремлению Рима решить проблему с нелегальными мигрантами, однако саму военную операцию комментировать не стали.
Власти Италии намерены откликнуться на просьбу председателя правительства Ливии в Триполи Файеза Сарраджа и отправить военно-морскую группировку для борьбы с контрабандистами, переправляющими африканских беженцев в Европу. Действовать корабли будут в территориальных водах Ливии.
— Ливийцы уже неоднократно просили помощи у итальянцев. Для Рима этот вопрос очень важен в плане национальной безопасности, поэтому они готовы помочь, — рассказал «Известиям» источник в российских дипломатических кругах, знакомый с ситуацией.
Проблема мигрантов с каждым годом всё острее встает перед итальянскими властями. По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, к середине июля из Ливии в Европу прибыли уже более 110 тыс. нелегальных мигрантов. Лагеря временного размещения на территории страны — на острове Лампедуза и в других областях страны — переполнены, и ситуация периодически принимает характер чрезвычайной.
Между тем планы итальянцев и правительства в Триполи по борьбе с нелегальной миграцией вызвали недовольство другого центра власти в Ливии — Тобрука, где находится парламент, пользующийся поддержкой армии во главе с маршалом Халифой Хафтаром.
В заявлении официального представителя вооруженных сил страны Ахмеда аль-Мисмари, которое оказалось в распоряжении «Известий», говорится, что ливийская армия даст «жесткий отпор» итальянским кораблям, если те войдут в территориальные воды страны.
«Мы не позволим разделить Ливию и не допустим [реализации] иностранных планов на ее территории», — говорится в сообщении.
Как рассказали источники «Известий» в армии североафриканской страны, военное руководство убеждено, что лишь борьбой с беженцами итальянские планы не исчерпываются.
— Италия действительно пытается сделать так, чтобы нелегальные мигранты оставались в Ливии. Но еще ее волнуют действия Франции, при посредничестве которой между маршалом Хафтаром и премьером Сарраджем 25 июля в Париже было достигнуто соглашение об урегулировании кризиса. То есть речь идет о соперничестве за влияние в Ливии, — отметил один из собеседников.
Президент Франции Эммануэль Макрон, по сути, стал первым представителем Запада, который пошел на контакт с командующим ливийской армией. До этого Халифу Хафтара и в целом власти в Тобруке Европа, как правило, игнорировала.
— Для Рима это серьезный удар, поскольку Халифа Хафтар — не их человек. Поэтому Италия пытается заодно решить проблему не только мигрантов, но и своего присутствия в регионе, — пояснил собеседник.
Глава МИД Италии Анджелино Альфано, комментируя парижское соглашение, выразил недовольство им, призвал объединить усилия посредников под общим руководством нового спецпредставителя генерального секретаря ООН по Ливии Гасана Саламы.
Отвечая на вопрос, способны ли ливийские вооруженные силы противодействовать итальянскому флоту, другой источник «Известий» в армии дал понять, что потенциал у вооруженных сил имеется, но задействовать его вряд ли придется.
— У нас есть авиация. Правда, стоит признать, что ее возможности сильно ограничены. Но за развитием ситуации пристально наблюдают наши союзники в регионе, и они готовы при необходимости вмешаться, чтобы не допустить усиления итальянцев, — сказал собеседник.
Ливийский политолог Абдельазиз Эгнийя считает, что до вооруженного столкновения между итальянским флотом и ливийской армией дело вряд ли дойдет.
— Обеспокоенность Италии нелегальной миграцией понятна. Но она действительно хочет решить и вопрос своего присутствия в Ливии, поскольку активизация Франции, которая рассматривается в качестве прямого конкурента, и подписанные при ее посредничестве парижские соглашения вызывают в Риме серьезную обеспокоенность, — сказал он «Известиям». — Конечно, вряд ли дело дойдет до прямого вооруженного противостояния между ливийской авиацией и итальянским флотом. Своей жесткой реакцией военные дают понять Риму, что его кораблям не стоит заходить в территориальные воды североафриканской страны.
Эксперт отметил, что проблема беженцев не столь неразрешима, как может показаться на первый взгляд. Попасть в Европу можно лишь со 150-километрового отрезка, протянувшегося от Триполи до границы с Тунисом. Остальная часть побережья в целом контролируется. К тому же проще справиться с потоком вынужденных переселенцев было бы за счет усиления надзора за границей Ливии с Чадом и Нигером и налаживания сотрудничества по этому вопросу с властями этих двух стран.