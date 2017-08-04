Италия намерена отправить свои военные корабли в ливийские территориальные воды для борьбы с контрабандистами, которые переправляют нелегальных мигрантов из североафриканской страны в Европу. На такой шаг Рим идет по просьбе правительства в Триполи. Между тем представители другого центра власти — в Тобруке — предупредили итальянцев, что намерены дать жесткий отпор их кораблям. Источники «Известий» в ливийской армии отмечают, что стремящиеся в Европу вынужденные переселенцы действительно представляют угрозу национальной безопасности Италии. Но есть и еще одна причина — недовольство Рима усилением Франции в урегулировании ливийского кризиса. Источники «Известий» в российских дипломатических кругах отметили, что в Москве с пониманием относятся к стремлению Рима решить проблему с нелегальными мигрантами, однако саму военную операцию комментировать не стали.

Власти Италии намерены откликнуться на просьбу председателя правительства Ливии в Триполи Файеза Сарраджа и отправить военно-морскую группировку для борьбы с контрабандистами, переправляющими африканских беженцев в Европу . Действовать корабли будут в территориальных водах Ливии.

— Ливийцы уже неоднократно просили помощи у итальянцев. Для Рима этот вопрос очень важен в плане национальной безопасности, поэтому они готовы помочь , — рассказал «Известиям» источник в российских дипломатических кругах, знакомый с ситуацией.

Проблема мигрантов с каждым годом всё острее встает перед итальянскими властями. По данным Верховного комиссара ООН по делам беженцев, к середине июля из Ливии в Европу прибыли уже более 110 тыс. нелегальных мигрантов. Лагеря временного размещения на территории страны — на острове Лампедуза и в других областях страны — переполнены, и ситуация периодически принимает характер чрезвычайной.

Между тем планы итальянцев и правительства в Триполи по борьбе с нелегальной миграцией вызвали недовольство другого центра власти в Ливии — Тобрука, где находится парламент, пользующийся поддержкой армии во главе с маршалом Халифой Хафтаром.

В заявлении официального представителя вооруженных сил страны Ахмеда аль-Мисмари, которое оказалось в распоряжении «Известий», говорится, что ливийская армия даст «жесткий отпор» итальянским кораблям, если те войдут в территориальные воды страны .

«Мы не позволим разделить Ливию и не допустим [реализации] иностранных планов на ее территории» , — говорится в сообщении.

Как рассказали источники «Известий» в армии североафриканской страны, военное руководство убеждено, что лишь борьбой с беженцами итальянские планы не исчерпываются.

— Италия действительно пытается сделать так, чтобы нелегальные мигранты оставались в Ливии. Но еще ее волнуют действия Франции , при посредничестве которой между маршалом Хафтаром и премьером Сарраджем 25 июля в Париже было достигнуто соглашение об урегулировании кризиса. То есть речь идет о соперничестве за влияние в Ливии , — отметил один из собеседников.

Президент Франции Эммануэль Макрон, по сути, стал первым представителем Запада, который пошел на контакт с командующим ливийской армией . До этого Халифу Хафтара и в целом власти в Тобруке Европа, как правило, игнорировала.

— Для Рима это серьезный удар, поскольку Халифа Хафтар — не их человек. Поэтому Италия пытается заодно решить проблему не только мигрантов, но и своего присутствия в регионе, — пояснил собеседник.

Глава МИД Италии Анджелино Альфано, комментируя парижское соглашение, выразил недовольство им, призвал объединить усилия посредников под общим руководством нового спецпредставителя генерального секретаря ООН по Ливии Гасана Саламы .

Отвечая на вопрос, способны ли ливийские вооруженные силы противодействовать итальянскому флоту, другой источник «Известий» в армии дал понять, что потенциал у вооруженных сил имеется, но задействовать его вряд ли придется.

— У нас есть авиация. Правда, стоит признать, что ее возможности сильно ограничены. Но за развитием ситуации пристально наблюдают наши союзники в регионе, и они готовы при необходимости вмешаться, чтобы не допустить усиления итальянцев , — сказал собеседник.

Ливийский политолог Абдельазиз Эгнийя считает, что до вооруженного столкновения между итальянским флотом и ливийской армией дело вряд ли дойдет.

— Обеспокоенность Италии нелегальной миграцией понятна. Но она действительно хочет решить и вопрос своего присутствия в Ливии, поскольку активизация Франции, которая рассматривается в качестве прямого конкурента, и подписанные при ее посредничестве парижские соглашения вызывают в Риме серьезную обеспокоенность , — сказал он «Известиям». — Конечно, в ряд ли дело дойдет до прямого вооруженного противостояния между ливийской авиацией и итальянским флотом. Своей жесткой реакцией военные дают понять Риму, что его кораблям не стоит заходить в территориальные воды североафриканской страны.

Эксперт отметил, что проблема беженцев не столь неразрешима, как может показаться на первый взгляд. Попасть в Европу можно лишь со 150-километрового отрезка, протянувшегося от Триполи до границы с Тунисом. Остальная часть побережья в целом контролируется. К тому же проще справиться с потоком вынужденных переселенцев было бы за счет усиления надзора за границей Ливии с Чадом и Нигером и налаживания сотрудничества по этому вопросу с властями этих двух стран.