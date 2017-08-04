После возвращения с каникул депутаты Верховной рады рассмотрит закон о введении визового режима с Россией либо дополнительных ограничений для россиян при пересечении украинской границы. Черновые варианты законопроекта были подготовлены под занавес весенней сессии для дальнейшей проработки осенью. Авторы документа ставят перед собой задачу максимум — введение «полноценных виз», однако к моменту его вынесения на голосование итоговая версия всё же может оказаться немного мягче. Об этом «Известиям» рассказали несколько собеседников в украинском парламенте.

Инициатива ввести существенные ограничения для россиян, пересекающих границу Украины, исходит сразу от нескольких партий. Несмотря на сильные противоречия внутри украинского истеблишмента и фактический раскол правящей коалиции, «российская» тема остается одним из немногих объединяющих элементов. По словам собеседника «Известий» в Верховной раде, за визовый режим с РФ в той или иной форме готовы проголосовать «Блок Петра Порошенко», Радикальная партия Олега Ляшко, «Национальный фронт» и «Самопомощь». Однако и сточник отметил, что пока не совсем понятна позиция «Батькивщины» Юлии Тимошенко. С одной стороны, сама экс-премьер Украины сейчас ушла в глухую оппозицию к президенту Петру Порошенко и активно критикует действующую власть. С другой, «визы могут и поддержать, чтобы не выбиваться из тренда».

При этом источник «Известий» в российских дипломатических кругах отметил, что «судя по тому, что происходит сегодня в Киеве, осенью нас все-таки ждут визы».

Вопрос, вводить ли полноценный визовый режим или принять меры, значительно ограничивающие и затрудняющие поездки граждан России на Украину, возникает только по одной причине: в Киеве опасаются, что Москва может дать зеркальный ответ Киеву, из-за чего пострадают миллионы украинцев , работающих на российской территории. Украинские политики, включая министра иностранных дел Павла Климкина, уже много раз давали понять, что визовый режим с Россией — вопрос времени. При этом в их словах присутствует некоторая непоследовательность: то представители властей Украины говорят о «визах», то об «ограничениях». При этом некоторые шаги на этом пути уже были сделаны: Совет национальной безопасности и обороны Украины принял решение ввести новый порядок пересечения границы Украины по биометрическим паспортам с 1 января 2018 года. Эта мера касается всех въезжающих в страну иностранцев, но направлена в первую очередь против граждан РФ.

В «Оппозиционном блоке» «Известиям» также подтвердили, что в партийных кругах идет подготовка к обсуждению законопроекта по визам с Россией. Депутат Верховной рады Евгений Балицкий считает, что Киев вплотную подошел к отмене безвизового режима и вводу ограничений.

— Правящие элиты готовятся к введению виз для россиян. Даже не сомневайтесь в этом. О ни намерены протащить этот вопрос, потому что для них это очередной мощный повод сыграть на настроениях своего электората и антироссийской теме. Эта власть вкусила, как можно воевать и зарабатывать на этом деньги. Противоречия внутри страны сумасшедшие. Чтобы удержать власть, они легко введут визы, — сказал «Известиям» Евгений Балицкий.

По мнению председателя комитета Госдумы по делам СНГ Леонида Калашникова, единственное, что пока останавливало нардепов от введения визового режима с Россией, — это ответные меры, которые обернутся проблемами для граждан Украины.

— Если они готовы увидеть новый Майдан — их право, пусть вводят. Они хотели бы полностью прекратить отношения с Россией, чтобы легче было обвинять Москву во внутренних проблемах. Чтобы люди ничего не видели и не слышали, надо оградить их от России. При этом самим депутатам хуже от визового режима не будет — они и так сюда не приезжают, а миллионы украинцев, работающих в России, столкнутся с проблемами, — сказал он.