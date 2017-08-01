6 августа в городе Свободном на центральной площади состоится праздник в честь Дня железнодорожных войск и Дня железнодорожника, в рамках которого пройдет военный парад.

Войска пройдут по площади в 10:00, также будет организована выставка военной техники. Жители и гости города смогут попробовать солдатскую кашу, сообщает ИА «Амур.инфо».

Также ко Дню железнодорожника в 18:00 состоится праздничный концерт. На мероприятии выступят местные артисты и солисты из областного центра — Александр Бобошко и роман Мишанин. Кроме того, ожидаются дискотека и викторина.