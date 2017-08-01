Сотрудники Новосибирской областной библиотеки отреставрируют Псалтырь XIX века, найденный на чердаке старого дома в населенном пункте Мошково Новосибирской области. Раритетное издание было передано в библиотеку из Мошковского краеведческого музея для проведения реставрационных работ.

Специалисты полагают, что книга была издана в период с 1825 до 1855 года. По словам сотрудника отдела редких книг и рукописей ГПНТБ Алексея Юдина, для определения ценности издания необходимо провести экспертизу.

«Ценность каждого конкретного экземпляра разная, зависит от степени сохранности и назначения книги. Обычно в сельской семье, где к священной книге относились бережно, сберегая ее в самые тяжелые для священных текстов годы, книги в хорошем состоянии», — приводит слова Юдина портал vn.ru.

Специалисты пришли к выводу, что старинное издание ранее активно использовалось. Об этом свидетельствуют многочисленные восковые пятна, следы сажи и клея, присутствовавшие на ветхих страничках Псалтыря. Прежние владельцы неоднократно пытались самостоятельно отреставрировать книгу, однако это серьезно затруднило процесс восстановления издания. Помимо этого, несколько листов были значительно повреждены плесенью. Специалистам удалось промыть листы Псалтыря специальными растворами. В ближайшее время книгу планируется сшить на трех шнурах.