Головинский суд Москвы отправил под домашний арест заместителя транспортного прокурора Москвы Павла Юркина, который обвиняется в попытке мошенничества.

Юркин пробудет под домашним арестом до 28 сентября, сообщается в пресс-службе суда. Зампрокурора может получить до 15 лет тюремного заключения, если его вина будет доказана.

Ранее стало известно, что Юркин получил через посредников порядка 400 тыс. рублей в виде взятки, общая сумма коммерческого подкупа составляла два миллиона рублей за сокрытие улик уголовного дела и его прекращения.