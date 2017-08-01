Бывшему полицейскому Сергею Кадацкому, застрелившему жену и ранившему тестя, предъявлено обвинение. Мужчине грозит наказание по статьям «Убийство» и «Покушение на убийство», сообщается на сайте управления СКР по Ростовской области.

«После предъявления обвинения Кадацкий был допрошен следователем в качестве обвиняемого», — сообщает СКР.

Также следователи допросили отца его жены, проходящего по делу потерпевшим. Отмечается, что в настоящее время его жизни и здоровью ничего не угрожает.

Ранее сообщалось, что Кадацкий признал вину на следующий день после убийства. По его словам, к тому времени он уже несколько месяцев находился в ссоре с супругой.

Инцидент произошел 11 июля на трассе Ростов–Таганрог. Кадацкий, служивший тогда в МВД, открыл огонь по автомобилю Hyundai Solaris. Женщина 1981 года погибла на месте, ее 57-летний отец получил тяжелые ранения. Позднее страж порядка и его начальник были уволены из правоохранительных органов.