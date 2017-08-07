За полгода ЦБ исключил из реестра более 500 микрофинансовых организаций (МФО), сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора. Это связано с надзорной деятельностью ЦБ: сейчас идет второй этап расчистки отрасли от недобросовестных организаций. По прогнозу участников рынка и экспертов, в конце 2017 года МФО начнут закрываться из-за нерентабельности. Таким образом, их количество будет сокращаться еще стремительнее: к декабрю их численность составит две тысячи компаний, а к концу 2018-го — полторы тысячи, ожидают игроки рынка. Однако чрезмерное уменьшение количества МФО чревато ростом процентных ставок по микрозаймам, опасаются эксперты.

Планомерную очистку реестра МФО Банк России начал в прошлом году: за 2016 год из него были исключены сведения о более чем 1,7 тыс. участников рынка. Таким образом, ЦБ завершил первый этап по расчистке сектора от недобросовестных, недействующих и систематически нарушающих закон организаций.

В этом году ЦБ реализует второй этап зачистки, но уже не такими быстрыми темпами. За полгода регулятор исключил из реестра 532 МФО , сообщили «Известиям» в пресс-службе Банка России. Таким образом, официальный пул компаний сейчас составляет 2,33 тыс. организаций.

Участники рынка считают, что в будущем тенденция сокращения числа МФО усилится, однако уже не из-за надзорной деятельности ЦБ. С конца 2017 года организации сами начнут закрываться из-за нерентабельности бизнеса, заявили «Известиям» в аналитическом центре МФК «Займер». Основная проблема заключается в том, что спрос населения на микрозаймы в ближайшее время достигнет пика, а затем последует спад их популярности, из-за чего компаниям придется закрываться.

Большой спрос на «кредиты до зарплаты» зафиксировали и в Банке России.

— Несмотря на снижение количества МФО, состоящих в реестре, общий портфель займов, выдаваемых ими, в прошлом году вырос примерно на четверть, а за I квартал этого года — на 9,4%. Количество заемщиков МФО за прошлый год выросло более чем наполовину, а за I квартал этого года — на 14,6%, — сказали «Известиям» в пресс-службе регулятора.

Аналитики «Займера» прогнозируют, что к концу этого года количество МФО составит две тысячи организаций, к концу следующего года — полторы тысячи.

Однако такие цифры всё равно слишком велики, полагает доцент кафедры бизнеса и управленческой стратегии Института бизнеса и делового администрирования РАНХиГС Теймураз Вашакмадзе. По его словам, оптимальное количество МФО для России — 100–200 организаций.

— Я не думаю, что спрос на микрокредитование будет падать и организации сами из-за этого станут закрываться. Кредитов много не бывает, заемщики всегда найдутся. Но зачистку рынка ЦБ всё равно нужно продолжать. Действительно, большинство МФО не выполняют требования законов и используют нелегальные схемы по движению денег, — заявил Теймураз Вашакмадзе.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова, чем больше на рынке МФО, тем сильнее между ними конкуренция, которая способствует снижению процентных ставок.

— Основной этап зачистки этого рынка закончился, но жалобы на МФО всё еще поступают, поэтому снижать надзорный контроль не следует. Я разделяю прогнозы участников рынка о том, что к концу года останется порядка двух тысяч МФО. Спрос на микрозаймы всё равно останется, но чем меньше будет организаций, тем меньше будет и конкуренция между ними. А значит, процентные ставки останутся высокими, — отмечает Анатолий Аксаков.

Банк России выявляет нелегальные МФО в том числе с помощью технологий Big Data, писали ранее «Известия». Это специальные алгоритмы, которые позволяют вычислять компании, нелегально предлагающие и предоставляющие услуги по выдаче займов через интернет. Еще один проект, который ЦБ планирует запустить, — это маркировка сайтов компаний, которые находятся в государственном реестре МФО. В интернете рядом с названием компании будет размещаться специальный знак. Кликнув по нему, можно будет перейти в реестр Банка России и посмотреть, числится ли в нем МФО.