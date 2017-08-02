В России могут начать уничтожать любые товары, страну происхождения которых не удастся установить. По информации «Известий», проект соответствующего указа президента сейчас согласовывают в правительстве. В первую очередь норма направлена на борьбу с «санкционкой», которая поступает на границу по поддельным документам или вовсе без них.

В правительстве проходит процедуру межведомственного согласования проект указа президента, позволяющий расширить перечень подлежащих уничтожению товаров. «Известия» ознакомились с документом. Он предлагает поправки в указ президента от 29 июля 2015 года № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах...».

«Установить, что к товарам, указанным в пункте 1 настоящего указа (в действующей редакции — санкционная продукция, подлежащая уничтожению. — «Известия»), относятся также товары, ввезенные на территорию Российской Федерации с территории третьих стран либо государств — членов Евразийского экономического союза, страну происхождения которых не представляется возможным установить», — сказано в проекте указа президента.

Документ предполагает вступление указа в силу со дня его подписания.

В Россельхознадзоре пояснили, что направляли соответствующие предложения в Минсельхоз. Сама служба не обладает правом законодательной инициативы.

В Минэкономразвития подтвердили получение проекта указа и сообщили, что позиция ведомства прорабатывается.

В Федеральной таможенной службе (ФТС) заявили, что еще не получили документа.

В Минсельхозе и Минпромторге воздержались от комментариев.

Представитель вице-премьера Аркадия Дворковича (курирует агропром) Алия Самигуллина вчера сказала «Известиям», что не готова комментировать ход работы по подготовке проекта указа президента.

Под товарами, «страну происхождения которых не представляется возможным установить», подразумеваются товары, которые прибывают в страну по поддельным документам или вовсе без таковых. На границе фуры с такой продукцией не пускают в страну и разворачивают обратно, поэтому статистикой о ее количестве в ФТС не располагают.

О проблеме ввоза мяса, овощей, фруктов и молочной продукции неизвестного происхождения ранее «Известиям» заявлял глава Россельхознадзора Сергей Данкверт. Он подчеркивал, что такие продукты представляют особую опасность, так как их качество невозможно установить.

— Импорт такой продукции начал расти, когда мы стали активнее работать на границах Казахстана и Белоруссии, изучая происхождение продуктов. Все документы, в том числе иностранные, мы идентифицируем достаточно быстро. Тогда стали возить без документов, — рассказал Сергей Данкверт.

Глава службы уточнял, что только в Казахстан в первом полугодии этого года вернули 4 тыс. т продукции без документов.

По оценке главы Союза потребителей России Петра Шелища, в случае уничтожения продукции с поддельными документами под бульдозер ежегодно могут попадать товары на сумму до 0,5 трлн рублей.

Источник в правительстве рассказал, что продукцию, которую не пропустили через границу, поставщики уже сейчас уничтожают сами. Для этого на границе есть специальные печи. Такое решение часто оказывается выгоднее, чем транспортировка продукции обратно, пояснил собеседник «Известий». Он обратил внимание, что решение уничтожать товары за счет государства чревато увеличением расходов бюджета.

Согласно конкурсам, проводившимся территориальными управлениями Россельхознадзора на сайте госзакупок, уничтожение тонны «санкционки» стоит более 3 тыс. рублей. Например, весной управление службы по Москве, Московской и Тульской областям готово было оплатить услуги по приему, сортировке и обезвреживанию (уничтожению) продукции, запрещенной к ввозу в Россию, за 3,3 тыс. рублей за тонну. В технической документации уточнялось, что оказывать услуги исполнитель должен круглосуточно, без перерывов, выходных и праздничных дней, а время ликвидации 1 т продукции не должно превышать 20 минут.

Сейчас в России уничтожают лишь запрещенные к ввозу продукты из стран Евросоюза, США, Австралии, Канады и Норвегии. С августа 2015 года Россельхознадзор уже уничтожил более 16,6 тыс. т санкционной продукции растительного и животного происхождения.