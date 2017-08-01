Тело мужчины, завернутое в ковер, нашли подъезде одного из домов на севере Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя СК РФ по столице Юлия Иванова.

Тело было обнаружено во вторник, 1 августа, в подъезде дома в Керамическом проезде. Следствию удалось выяснить, что мужчина незадолго до смерти распивал спиртные напитки со своим знакомым. Личность мужчины уже установлена, его доставили в следственный отдел.

Как сообщает телеканал «360», тело направили на судмедэкспертизу. СК проводит проверку по факту его смерти. Полицейские опрашивают соседей и ищут очевидцев случившегося.