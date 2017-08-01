В Тамбове отменены начавшиеся в апреле торги по реконструкции филармонии. Власти объявили новый конкурс, будущий подрядчик должен в течение 20 месяцев выполнить работы на сумму почти 669 млн рублей.

Как передает ИА «Онлайн Тамбов.ру», площадь нового здания будет больше. Вместо одного концертного зала построят три.

«Тамбовконцерт» закрыт на реконструкцию с 2012 года. В 2015 году стройка была заморожена по вине генподрядчика. В 2016 году выяснилось, что проект нового здания не отвечает всем требованиям. Документ был существенно переработан, получив положительное заключение госэкспертизы только в 2017 году.