Россия и Китай попробуют совместить свои навигационные системы. Ради этой цели стартовал эксперимент «Шелковый путь», основная цель которого — изучить возможности совместной работы систем ГЛОНАСС и БЕЙДОУ.

В течение двух недель российские и китайские специалисты одновременно будут исследовать условия навигации по ГЛОНАСС и БЕЙДОУ вдоль экономического пояса Шелкового пути. На территории России трасса эксперимента пройдет по участкам перспективного международного транспортного направления Европа — Западный Китай по маршруту Москва–Уфа–Новосибирск и обратно общей протяженностью около 7000 км.

Китайские специалисты проведут эксперимент на территории КНР по маршруту Сиань–Ланчьжоу–Урумчи–Хоргос общей протяженностью более 3200 км.