На шесть часов задержался рейс авиакомпании «Сибирь» из Новосибирска в Благовещенск в связи с туманом в столице Приамурья 1 августа.

Самолет должен был приземлиться в аэропорту Благовещенска еще в 6:00, но в итоге прилетел только к полудню. Как сообщает ИА «Амур.инфо», обратный рейс в Новосибирск также задержался, его вылет состоялся только в районе 13:00.

Еще два рейса из Владивостока и из Москвы также задержались из-за неблагоприятных погодных условий. В первом случае на четыре часа, во втором — на три.