В АЕЭС может быть введена трехцветная маркировка содержания в продуктах жира, сахара и соли. Работу над внесением изменений в технический регламент «Пищевая продукция в части ее маркировки», которые обяжут производителей указывать сведения о содержании жира, сахара и соли в переработанной пищевой продукции с помощью трех цветов, Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК) может начать уже в будущем году. Так называемая маркировка «светофор» была предложена странам — участницам Евразийского экономического союза (ЕАЭС) российским Роспотребнадзором. Она подразумевает, что низкая концентрация веществ будет обозначена полосой зеленого цвета, средняя — желтого, а высокая — красного. Производители опасаются, что цветная маркировка может негативно повлиять на экспорт российских товаров — на «нездоровые» продукты питания просто не найдется покупателей.

Как рассказали «Известиям» в пресс-службе ЕЭК, если правительства стран — участниц ЕАЭС одобрят предложение Роспотребнадзора, работа над поправками в технический регламент «Пищевая продукция в части ее маркировки» может начаться уже в 2018 году. Предполагается, что они введут обязательную цветовую маркировку на продуктах питания, сигнализирующую об уровне концентрации в них сахара, соли и жиров.

Роспотребнадзор направил в ЕЭК проект решения комиссии о принятии изменений в техрегламент еще в мае 2017 года. Из документа следует, что на упаковке переработанной пищевой продукции предлагается дополнительно указывать сведения об уровне содержания жира, сахара и соли в виде графического изображения. Речь идет о горизонтальных полосах красного, желтого или зеленого цвета, которые будут свидетельствовать об уровне концентрации этих веществ в продукте (красная — высокая концентрация, желтая — средняя и зеленая — низкая).

Роспотребнадзор предложил следующие критерии определения, например, высокой концентрации. Содержание жиров в этом случае будет 20 г (или больше) на 100 г продукта, сахара — 15 г на 100 г, соли — 600 мг.

— Применение цветовых схем в маркировке пищевой продукции должно помочь потребителям заботиться о своем здоровье, делать более осознанный и правильный выбор продуктов питания, а государствам — членам ЕАЭС — предотвратить рост числа заболеваний, связанных с неправильным питанием, — пояснили «Известиям» в ЕЭК.

В комиссии также добавили, что обсуждение вопроса о необходимости внесения поправок начнется осенью на уровне экспертов, представляющих уполномоченные госорганы, научные учреждения, общественные потребительские и профессиональные организации. К концу 2017 года они определят группы пищевой продукции, к которым в первую очередь должна применяться цветовая маркировка, а также ее критерии.

В Роспотребнадзоре на запрос «Известий» не ответили. В Минздраве сказали, что направили свои предложения по категориям продуктов, которые следует маркировать, а также по критериям определения содержания веществ в продукции в Роспотребнадзор.

Представители Армении, Казахстана, Белоруссии и Киргизии в ЕЭК не смогли оперативно предоставить информацию об их позиции относительно предложений о маркировке.

Руководитель исполкома Национальной мясной ассоциации Сергей Юшин раскритиковал предложенную инициативу, напомнив, что национальная кухня народов России не является самой здоровой с точки зрения содержания в ней жиров, соли и сахара. Например, в большом количестве эти вещества содержатся в сдобе, варенье, мороженом, колбасах и сырах. Он также отметил, что Россия экспортирует за рубеж готовую продукцию, и в перспективе цветовая маркировка может негативно сказаться на этом экспорте. Кроме того, по мнению Сергея Юшина, большинство продуктов вредны только при их чрезмерном употреблении.

Цветовая маркировка уже используется в ряде стран, следует из презентации предправления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрия Янина для 12-го заседания Консультативного совета по защите прав потребителей государств — участников СНГ, где этот вопрос также поднимался. Регламент Европарламента 1169/2011 предполагает добровольную цветовую маркировку продукции на фронтальной части упаковки товара. Она применяется, например, в Великобритании — там используются красный, янтарный и зеленый цвета. В Чили с 27 июня 2016 года вступил в силу закон о питательном составе пищевой продукции и рекламе — документ определяет лимиты содержания нутриентов (насыщенные жиры, натрий, сахар и др.), при превышении которых продукты должны маркироваться соответствующим образом.