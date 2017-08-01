Адвокат депутата заксобрания Санкт-Петербурга Максима Резника обратилась к городскому суду с просьбой об отмене постановления об административном аресте парламентария на 10 суток за неповиновение полиции во время несанкционированного митинга 12 июня на Марсовом поле.

«По моему мнению, вина Резника не доказана, прошу постановление районного суда отменить, производство по делу прекратить, а Резника — освободить», — заявил представитель защиты депутата Борис Грузд, его слова приводит ТАСС.

Он также добавил, что, по мнению защиты, основания, по которым вынес постановление районный суд, не были доказаны надлежащим образом.

Напомним, 12 июня на Марсовом поле в Петербурге прошла несанкционированная акция, в которой приняли участие около 3,5 тыс. человек. Сотрудники правоохранительных органов задержали более 500 участников акции.

28 июля Дзержинский районный суд постановил арестовать Резника на 10 суток и оштрафовать на 12 тыс. рублей.