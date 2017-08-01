В этом сезоне в международный детский лагерь «Артек» в Крыму и всероссийский детский центр «Смена» в Краснодарском крае удалось отправить 20 юных жителей Курской области. Об этом сообщают областные власти.

Особо отмечено, что в оздоровительных лагерях, которые открылись под Курском, только этим летом смогли отдохнуть 7 тыс. детей. И около 3 тыс. находятся на отдыхе в настоящее время. В этом сезоне в лагерях открыто 48 профильных смен спортивной, творческой, экологической и патриотической направленности.

Тех, кто на каникулах решил подработать, в Курской области в этом летнем сезоне насчитывается более 3 тыс. человек, передает «Курская правда».