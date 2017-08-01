Журналист «Новой газеты» Худоберди Нурматов, работающий под псевдонимом Али Феруз, будет депортирован из России в Узбекистан, сказал «Известиям» информированный источник.

Ранее во вторник правоохранительные органы задержали 30-летнего журналиста, а теперь прояснилась перспектива депортации.

«В связи с неисполнением требований МВД Нурматов подлежит выдворению в Узбекистан», — сообщил источник.

По его словам, Нурматов с 2011 году жил в Москве без документов в нарушение миграционного законодательства, ссылаясь на якобы имевшую место потерю просроченного узбекского паспорта.

С 2015 года он работал в «Новой газете» без разрешения на трудовую деятельность, а затем с 2016 года пытался легализоваться в России, но безуспешно — в мае 2017 года МВД России отказало ему во временном убежище.

По данным МВД, уезжать из России добровольно журналист отказывался.

В свою очередь, Нурматов утверждает, что полицейские специально поджидали его и под формальным предлогом проверки документов увезли в отделение.

Как отмечает «Новой газета», накануне журналист подал в суд апелляционную жалобу на отказ МВД предоставить ему временное убежище в России.