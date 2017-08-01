Премьер-министр и председатель «Единой России» Дмитрий Медведев провел рабочую встречу с временно исполняющим обязанности губернатора Марий Эл Александром Евстифеевым. 10 сентября состоятся выборы главы этого субъекта федерации. Председатель правительства РФ поинтересовался необходимыми региону социально-экономическими программами, посоветовал главе Марий Эл активнее заниматься сельским хозяйством и создавать новые производства в этой отрасли.

Дмитрий Медведев продолжает встречи с главами регионов, в которых в сентябре пройдут выборы. 19 июня состоялась беседа с исполняющим обязанности главы Саратовской области Валерием Радаевым. Во время визита в Новгородскую область 18 июля премьер-министр общался с врио губернатора Андреем Никитиным. Встреча с врио главы Республики Карелия Артуром Парфенчиковым прошла 20 июля. 1 августа Дмитрий Медведев принял Александра Евстифеева.

— Вы уже больше трех месяцев исполняете обязанности главы Республики Марий Эл. Хотел узнать, какие основные социально-экономические программы, как вы считаете, сегодня важны для развития республики? — поинтересовался премьер-министр у руководителя региона.

Отвечая на вопрос Дмитрия Медведева, врио губернатора поблагодарил правительство за помощь в снятии социально-экономического напряжения в регионе.

— Погашена задолженность по зарплате для бюджетников в соответствии с майскими указами. За несколько лет впервые удалось отправить в отпуск учителей, заплатив им отпускные, — рассказал Александр Евстифеев.

Прежде ситуация в регионе была иной, отметил исполняющий обязанности главы республики.

Дмитрий Медведев обратил внимание врио губернатора на развитие сельского хозяйства. Сейчас производство мяса в регионе составляет 278% от собственных потребностей. По словам Александра Евстифеева, две трети производимого мяса вполне можно реализовывать на отечественных рынках. Одновременно республика является безусловным лидером по производству козьего молока.

— У нас в целом сельское хозяйство очень неплохо развивается в последние годы, в том числе за счет государственной поддержки. Здесь устойчивые темпы роста даже в период, когда другие отрасли находятся в более сложном положении, — сказал Дмитрий Медведев. — Сельское хозяйство требует инвестиций. Мне кажется, на это надо будет обратить внимание, если вы видите основное направление развития республики именно в сельскохозяйственной сфере.

В ближайшее время Дмитрий Медведев начнет поездки по регионам России, где в сентябре предстоят выборы. Его будут сопровождать представители генсовета «Единой России». Основная задача визитов высокопоставленных единороссов в регионы — содействие кандидатам от партии на выборах, а также поддержка врио глав субъектов федерации. Всего, по информации «Известий», предполагается совершить до семи подобных региональных поездок.

Дмитрий Медведев посетит Крым и Удмуртию (там пройдут выборы губернаторов), а также Пензенскую область, жители которой в сентябре будут выбирать депутатов регионального ЗакСа. Расписание остальных визитов пока находится на стадии согласования. При этом посещение Удмуртии может быть перенесено на начало сентября.