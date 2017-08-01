Защита имама Махмуда Велитова, служившего в мечети в московском районе Отрадное, намерены добиться отмены его приговора в ЕСПЧ. Адвокат Дагир Хасавов заявил ТАСС, что речь идет и об оправдании его подзащитного.

«Мы обязательно обратимся в ЕСПЧ», — сказал адвокат агентству.

Ранее Хасавов утверждал, что в своих проповедях в мечети «Ярдям» Велитов не оправдывал одного из боевиков запрещенного организации «Хизб ут-Тахрир аль-Ислами», а призывал молиться о прощении его грехов. Кроме того, Хасавов заявлял, что имаму передали просьбу о молитве об убитом, не сообщив, что тот был террористом.

23 сентября 2013 года Велитов совершил молитву с упоминанием боевика и позднее был задержан и обвинен в оправдании терроризма. Его приговорили к трем годам лишения свободы. В минувший понедельник Верховный суд оставил в силе приговор Московского окружного военного суда.

Имам отрицает свою вину.