Уголовное дело заведено против вологодского стоматолога, который по ошибке удалил два коренных зуба своей девятилетней пациентке. Решение принято по результатам процессуальной проверки. Статья — «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности здоровья потребителей».

Как уточняет ИА Flashnord, сам инцидент произошел 21 апреля. 39-летний дантист удалил два верхних коренных зуба вместо двух нижних молочных. Проверка началась после того, как информация о случившемся появилась в интернете.

Сейчас в клинике изъяли всю документацию для проведения судебно-медицинской экспертизы. Врач отстранен от работы. Изучаются все обстоятельства произошедшего.