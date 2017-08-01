Экс-губернатор Одесской области, бывший президент Грузии Михаил Саакашвили не исключает возможности своего преследования или задержания со стороны украинских властей при попытке пересечь границу Украины.

«Я уверен в своей правоте. Я полагаюсь на добропорядочность украинских граждан, которые не позволят такому беспределу свершиться. Я прав, мне нечего скрывать, и главное, что я не себя защищаю, а хочу защитить от беспредела людей. Давайте думать о лучшем, но готовиться к худшему», — заявил Саакашвили в ходе онлайн-конференции из США.

Экс-губернатор Одессы также подчеркнул, что он «готов» к подобным поступкам со стороны Киева, однако считает, «что в конце концов правда победит».

Администрация президента Украины объявила о лишении Саакашвили гражданства 26 июля. Официальным поводом стало предоставление недостоверных данных при его получении в 2015 году. Саакашвили не указал, что находится в Грузии под следствием и под заочным арестом.