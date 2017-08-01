Пассажиропоток международного аэропорта Воронеж в июле 2017 года составил 71 тыс. пассажиров, что стало рекордным показателем за последние 20 лет. По итогам первого полугодия пассажиропоток увеличился на 42% по отношению к прошлому году, сообщил президент аэропорта Сергей Журавлев в ходе встречи с губернатором Воронежской области Алексеем Гордеевым.

Как сообщает ИА «Абирег», с начала 2017 года внутренними воздушными линиями воспользовалось почти 207,1 тыс. человек, международными — 47,6 тыс. человек. По итогам 2017 года аэропорт планирует перевезти свыше 500 тыс. пассажиров.

Помимо прочего, по итогам первого полугодия 2017 года существенно увеличился и объем грузовых перевозок. В первом полугодии 2017 года через воронежский аэропорт прошло 220,1 тыс. кг грузов и почтовых отправлений.

По словам президента воронежского аэропорта, в текущем году было открыто несколько новых направлений. В частности, доступно авиасообщение Воронеж–Бишкек. Помимо этого, с июля текущего года доступны билеты на два курортных направления — в Дубай и в индийский штат Гоа. Авиарейсы планируется запустить осенью текущего года.