Бывший президент Грузии, экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили считает, что лишение его гражданства Украины ослабило демократию этой страны. Соответствующее решение украинского президента Петра Порошенко выгодно России, заявил политик в ходе скайп-конференции.

«Решение президента Порошенко — это лучший подарок России», — сказал Саакашвили.

Кроме того, он назвал себя украинцем и пообещал вернуться. «У меня нет президентских амбиций. Но у меня другая цель и другая амбиция — чтобы на Украине изменился политический класс», — добавил он.

Администрация президента Украины объявила лишении Саакашвили гражданства 26 июля. Официальным поводом стало предоставлением недостоверных данных при его получении в 2015 году. Саакашвили не указал, что находится в Грузии под следствием и под заочным арестом.

В настоящее время Михаил Саакашвили находится в США. Ранее он заявил, что не собирается получать паспорт другой страны или просить убежища.