Подросток, мывший окна в своей школе в Ульяновске, выпал из окна второго этажа здания. Мальчик с травмами был доставлен в медицинское учреждение. Следственное управление Следственного комитета РФ по Ульяновской области проводит проверку по факту произошедшего.

«1 августа 2017 года в стационар медицинского учреждения госпитализировали 17-летнего парня, выпавшего из окна второго этажа школы № 9 в Заволжском районе города Ульяновска, когда последний мыл окна», — заявили в региональном СК РФ.

Как сообщили в администрации Ульяновска, по факту несчастного случая мэр города Сергей Панчин потребовал уволить директора школы, где школьников заставляли таким образом проходить «летнюю отработку».