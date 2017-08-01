Криминальный авторитет Резо Бухникашвили, известный по прозвищу Пецо, досрочно освобожден из колонии строгого режима в Казани. У него обнаружено неизлечимое заболевание.

Пецо был приговорен к 22 годам лишения свободы летом 2015 года. В начале июля текущего года в Приволжский райсуд Татарстана поступили документы, свидетельствующие о наличии у криминального авторитета неизлечимого заболевания, пишет «Российская газета».

Суд постановил досрочно освободить Бухникашвили из-под стражи. Прокуратура подала апелляцию, однако Верховный суд Татарстана оставил решение нижестоящей инстанции без изменений.

Ранее в СМИ появилась информация, что Резо Бухникашвили является родственником краснодарской судьи Елены Хахалевой, которая якобы потратила на свадьбу дочери $2 млн.

Кроме того, в сети была опубликована видеозапись с допросом Пецо, сделанная в 1997 году. На ней криминальный авторитет говорит, что живет в Краснодаре у родственницы Лены Хахалевой.